В Тобольске ёлки в Аптекарском саду украсили гирляндами из тканевых флажков
| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева
Мастер-класс по созданию новогодних гирлянд из тканевых флажков провела в тобольском мультицентре "Моя территория" художница Елена Кремлёва. Гирляндами участники украсили ёлки в Аптекарском саду, сообщает "Мегатюмень".
Художник Елизавета Болотова вместе с детьми из специальной бумаги сделали открытки и разрисовали их акварелью.
Как отметила руководитель мультицентра в Тобольске Александра Козютенко, Новый год — это семейный праздник. Мы решили напомнить жителям города, как важно быть вместе и поддерживать друг друга.