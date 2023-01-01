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В Тобольске ёлки в Аптекарском саду украсили гирляндами из тканевых флажков

Общество, 12:39 01 января 2023

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Мастер-класс по созданию новогодних гирлянд из тканевых флажков провела в тобольском мультицентре "Моя территория" художница Елена Кремлёва. Гирляндами участники украсили ёлки в Аптекарском саду, сообщает "Мегатюмень".

Художник Елизавета Болотова вместе с детьми из специальной бумаги сделали открытки и разрисовали их акварелью.

Как отметила руководитель мультицентра в Тобольске Александра Козютенко, Новый год — это семейный праздник. Мы решили напомнить жителям города, как важно быть вместе и поддерживать друг друга.

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# мастер-класс , Тобольск

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