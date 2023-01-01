Более 80 экипажей Росгвардии обеспечивали безопасность жителей Тюменской области в новогоднюю ночь

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 80 экипажей вневедомственной охраны находились на маршрутах патрулирования улиц городов и населённых пунктов Тюменской области, которые были, в том числе, приближены к местам с массовым пребыванием людей в ночь на 1 января.

Сотрудники обеспечили надёжную охрану более 10 тыс. объектов различных форм собственности, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В новогоднюю ночь на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны поступило более 10 сигналов срабатывания тревожной сигнализации с охраняемых объектов.

Благодаря слаженной работе личного состава правоохранительных органов региона в первую ночь наступившего года, нарушений общественного порядка и краж с охраняемых объектов не допущено. Все служебно-боевые задачи, стоящие перед росгвадейцами, выполнены в полном объёме.