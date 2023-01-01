  • 1 января 20231.01.2023воскресенье
  • В Тюмени -23..-25 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 80 экипажей Росгвардии обеспечивали безопасность жителей Тюменской области в новогоднюю ночь

Общество, 14:17 01 января 2023

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 80 экипажей вневедомственной охраны находились на маршрутах патрулирования улиц городов и населённых пунктов Тюменской области, которые были, в том числе, приближены к местам с массовым пребыванием людей в ночь на 1 января.

Сотрудники обеспечили надёжную охрану более 10 тыс. объектов различных форм собственности, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В новогоднюю ночь на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны поступило более 10 сигналов срабатывания тревожной сигнализации с охраняемых объектов.

Благодаря слаженной работе личного состава правоохранительных органов региона в первую ночь наступившего года, нарушений общественного порядка и краж с охраняемых объектов не допущено. Все служебно-боевые задачи, стоящие перед росгвадейцами, выполнены в полном объёме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# общественный порядок , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:38 01.01.2023Как снизить температуру у ребенка при ОРВИ или гриппе, рассказали тюменские врачи
14:17 01.01.2023Более 80 экипажей Росгвардии обеспечивали безопасность жителей Тюменской области в новогоднюю ночь
13:52 01.01.2023Мария Трофимова назвала точки роста туротрасли в Тюменской области в 2023 году
13:42 01.01.2023В Тюмени в новогоднюю ночь девочек родилось больше, чем мальчиков