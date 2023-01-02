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О пользе минеральной воды рассказали тюменские диетологи

Общество, 12:23 02 января 2023

t-l.ru

Регулярное употребление минеральной воды снижает содержание холестерина в крови и улучшает снабжение клеток кислородом. Она способна поддерживать работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать кислотно-щелочной баланс в организме.

Также такая вода продлевает чувство сытости и может помочь снизить вес, налаживает обмен веществ в организме. Кроме того, минеральной водой можно умываться - она более мягкая, чем водопроводная, и не сушит кожу.

В то же время, по словам специалистов, нужно обязательно придерживаться необходимых объемов выпитой жидкости. Только в этом случае можно насытить организм полезными веществами, нормализовать работу желудка и печени, улучшить состояние зубов и поддержать функционирование сердечно-сосудистой системы, пишет "Тюменская область сегодня".

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