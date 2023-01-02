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Об опасности электромагнитного излучения рассказала профессор из Тюмени

Общество, 15:13 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Безопасное месторасположение человека относительно работающей микроволновой печи составляет 1,1 метра. Важно рационально расположить электроприборы на кухне, чтобы исключить сочетанное воздействие электромагнитного излучения на человека.

Таким мнением поделилась профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульнур Сулкарнаева.

По ее словам, в процессе работы микроволновой печи, вокруг ее корпуса, может отмечаться повышение электромагнитного излучения, не превышающее предельно допустимый уровень. Негативное воздействие такого излучения на человека проявляется головокружением, изменением давления, аритмией, повышенной утомляемостью, пишет "АиФ-Тюмень".

"Находиться у работающих приборов с электромагнитным излучением может быть нежелательно людям с имплантированным электрокардиостимулятором, предупреждение об этом есть в паспорте кардиостимулятора. В остальных случаях категорических противопоказаний нет, но все же лучше отойти на определенное расстояние и не "смешивать" волны", - отметила специалист.

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