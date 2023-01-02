Руслан Кухарук пообещал установить памятник педагогу-наставнику в Тюмени в 2023 году

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Благоустроить сквер Школьный на территории рядом с гимназий № 16 и установить памятник педагогу-наставнику – такие задачи поставил глава Тюмени Руслан Кухарук на "Забеге обещаний - 2023", который состоялся на набережной Туры 1 января.

"Это символично, поскольку 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Цель поставлена, будем стремиться ее выполнять", - написал глава города на своей странице во ВКонтакте.

Участниками "Забега обещаний - 2023" стали сотни тюменцев. Несмотря на мороз, они пробежали 2 тыс. 23 метра. На старт, по словам Руслана Кухарука, вышли крепкие, активные, настроенные на позитив жители города.

"Суть акции проста: люди ставят перед собой цели, пишут их на листах бумаги, прикрепляют к куртке и выходят на дистанцию. Участников, как всегда, было много: кто-то обещал закончить вуз, кто-то – научиться играть на гитаре, построить дом, воспитать чемпиона, эффективно выполнять поставленные задачи. У каждого своя история для мотивации", - рассказал глава города.

Она также напомнил, что в 2022 году на первом "Забеге обещаний" поставил цель - приложить все усилия для создания пешеходной улицы Дзержинского. "Знал, что будет нелегко, но все вместе реализовали этот проект", - добавил Кухарук.