  • 2 января 20232.01.2023понедельник
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Руслан Кухарук пообещал установить памятник педагогу-наставнику в Тюмени в 2023 году

Общество, 09:48 02 января 2023

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Благоустроить сквер Школьный на территории рядом с гимназий № 16 и установить памятник педагогу-наставнику – такие задачи поставил глава Тюмени Руслан Кухарук на "Забеге обещаний - 2023", который состоялся на набережной Туры 1 января.

"Это символично, поскольку 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Цель поставлена, будем стремиться ее выполнять", - написал глава города на своей странице во ВКонтакте.

Участниками "Забега обещаний - 2023" стали сотни тюменцев. Несмотря на мороз, они пробежали 2 тыс. 23 метра. На старт, по словам Руслана Кухарука, вышли крепкие, активные, настроенные на позитив жители города.

"Суть акции проста: люди ставят перед собой цели, пишут их на листах бумаги, прикрепляют к куртке и выходят на дистанцию. Участников, как всегда, было много: кто-то обещал закончить вуз, кто-то – научиться играть на гитаре, построить дом, воспитать чемпиона, эффективно выполнять поставленные задачи. У каждого своя история для мотивации", - рассказал глава города.

Она также напомнил, что в 2022 году на первом "Забеге обещаний" поставил цель - приложить все усилия для создания пешеходной улицы Дзержинского. "Знал, что будет нелегко, но все вместе реализовали этот проект", - добавил Кухарук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Забег обещаний , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:23 02.01.2023О пользе минеральной воды рассказали тюменские диетологи
11:49 02.01.2023Дегустации блюд, игры и экскурсии ждут тюменцев на Цветном бульваре
10:51 02.01.2023Самую красивую Бабу Ягу выберут в Тюмени
10:07 02.01.2023В Тюменской области резко потеплеет и пройдет снег