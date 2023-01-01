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200 человек присоединились к "Забегу обещаний-2023" на тюменской набережной

Спорт, 15:02 01 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

200 человек присоединились к "Забегу обещаний-2023", который стартовал в Тюмени от "Конторы пароходства" 1 января, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Дистанция забега составляет 2 тыс. 23 метра. По правилам, участники перед стартом пишут на бланках регистрации обещание, которое они хотят реализовать в наступившем году.

В 2022 году 1 января глава Тюмени Руслан Кухарук участвовал в акции "Забег обещаний". Он пробежал дистанцию и загадал желание: приступить к созданию пешеходной улицы Дзержинского. Проект реализован.

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# Забег обещаний

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