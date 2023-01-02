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За лучшее фото новогодних каникул тюменцы могут выиграть подарок

Общество, 17:38 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотоконкурс "Мои новогодние каникулы" стартовал в Тюмени. Жителям города предлагают с помощью фото рассказать, как они проводят новогодние каникулы, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

"Делитесь фотографиями как проводите праздники – встречаетесь с друзьями, катаетесь на горках или коньках, гуляете в парках, а может коротаете время за просмотром новогодних фильмов или купаетесь в знаменитых тюменских термальных источниках", - отмечают организаторы.

Участникам необходимо быть подписчиком Дворца творчества и спорта "Пионер" и Эколого-биологического центра во ВКонтакте, сделать репост записи о конкурсе на свою страницу и разместить фото своего отдыха в комментариях к конкурсному посту.

10 января организаторы определят трех победителей. Они получат в подарок стильные кружки и приз от Эколого-биологического центра.

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# Дворец Пионер , фотоконкурс

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