  • 2 января 20232.01.2023понедельник
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Музеи Тобольска в 2022 году посетили 911 тысяч раз

Общество, 13:17 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

911 тыс. 933 раза посетили жители и гости Тюменской области Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в 2022 году.

Со 2 по 8 января 2023 года музейные объекты Тобольска будут работать без перерыва с 10 до 19 часов. Тюремный замок и Гостиный двор с 4 по 6 января готовы принимать гостей до 20 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Все праздники для гостей будет работать праздничная программа. Центральным объектом станет Гостиный двор, где расположены Палаты зимнего волшебника Мороза-Воеводы. Кроме того, продолжит работу выставочный проект "Милосердное служение: к 150-летию Императрицы Александры Федоровны".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:13 02.01.2023Об опасности электромагнитного излучения рассказала профессор из Тюмени
14:19 02.01.2023Жителей Тюменской области предупреждают о снеге и сильном ветре 3 января
13:48 02.01.2023Тюменцы чаще получают посылки из Москвы и Китая, а отправляют в Югру и Ямал
13:17 02.01.2023Музеи Тобольска в 2022 году посетили 911 тысяч раз