Музеи Тобольска в 2022 году посетили 911 тысяч раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

911 тыс. 933 раза посетили жители и гости Тюменской области Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в 2022 году.

Со 2 по 8 января 2023 года музейные объекты Тобольска будут работать без перерыва с 10 до 19 часов. Тюремный замок и Гостиный двор с 4 по 6 января готовы принимать гостей до 20 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Все праздники для гостей будет работать праздничная программа. Центральным объектом станет Гостиный двор, где расположены Палаты зимнего волшебника Мороза-Воеводы. Кроме того, продолжит работу выставочный проект "Милосердное служение: к 150-летию Императрицы Александры Федоровны".