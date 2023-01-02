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Жителей Тюменской области предупреждают о снеге и сильном ветре 3 января

Общество, 14:19 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снег, местами сильный, юго-восточный ветер с порывами до 16 м/с, метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в Тюменской области 3 января.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов ниже ноля, местами до минус 18, днем от минус 3 до минус 8, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.

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# погода , снегопад

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