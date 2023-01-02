Любителям закаливания предлагают окунуться в прорубь в Тюмени

| Фото: vk.com/dfksdo72 | Фото: vk.com/dfksdo72

Окунуться в прорубь предлагают жителям областного центра тюменские моржи. До 8 января всех желающих ждут в Центре плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" на 26 км объездной дороги.

Работать центр будет с 14 до 21 часа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У нас, у АквАйсовцев есть хорошая добрая традиция, как в старом фильме "С легким паром". Только ходим мы в Новый год не сразу в баню, а сначала в прорубь", - рассказали активисты центра "АквАйСпорт-Тюмень".

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.