Любителям закаливания предлагают окунуться в прорубь в Тюмени
| Фото: vk.com/dfksdo72
Окунуться в прорубь предлагают жителям областного центра тюменские моржи. До 8 января всех желающих ждут в Центре плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" на 26 км объездной дороги.
Работать центр будет с 14 до 21 часа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"У нас, у АквАйсовцев есть хорошая добрая традиция, как в старом фильме "С легким паром". Только ходим мы в Новый год не сразу в баню, а сначала в прорубь", - рассказали активисты центра "АквАйСпорт-Тюмень".
Видео: информационный центр правительства Тюменской области.