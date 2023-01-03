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Почти 149 тыс. рейсов выполнили медики на автомобилях "Службы здоровья" в Тюменской области

Общество, 08:47 03 января 2023

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

148 тысяч 926 рейсов выполнили медики областной больницы №4 Ишима на автомобилях "Службы здоровья" в 2022 году. Санитарный транспорт используется как в городе, так и в пяти муниципальных районах юга Тюменской области.

Больница обслуживает около 150 тысяч человек, сообщает пресс-служба ОБ №4.

46 автомобилей марки Ларгус и Нива приобрели для медучреждения в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. 35 машин закрепили за фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, находящимися в отдаленных территориях. Транспорт легко узнать благодаря фирменному логотипу и надписи: "Служба здоровья". Машины задействованы в решении различных задач, их ежедневно используют для перевозки врачей и пациентов, а также для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. 43% выездов приходится на обслуживание неотложных вызовов, 24% - в проведении диспансеризации.

"До этого года приходилось брать автомобили в аренду, чтобы обслуживать, к примеру, неотложные вызовы. Сейчас такой проблемы нет. С приобретением транспорта у нас появилось больше возможностей, чтобы оперативно решать текущие задачи", - отмечает главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

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# врачи , Ишимская больница , медики , транспорт

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