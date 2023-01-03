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Тюменцы могут выбрать дороги для ремонта в 2023 году

Общество, 11:47 03 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут выбрать дороги и улицы, которым в 2023 году необходимо уделить первоочередное внимание. Для этого ответить на семь вопросов на сайте "Я решаю!", пишет "Вслух.ру".

Пользователи должны обозначить главный критерий для включения в список ремонта: состояние дороги, наличие социальных объектов, например, школ или поликлиник или другое. А также назвать три пункта: что важно получить после ремонта. Кроме улучшения состояния дороги - наличие ливневки, тротуаров, дорожной разметки, дорожных знаков, улучшение освещения или снижение количества ДТП на определенных участках.

Напомним, что в 2022 году в Тюмени в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано девять объектов общей протяженностью 8,6 км.

При реконструкции дорожных объектов в рамках нацпроекта применяется комплексный подход. В нормативное состояние приводят не только покрытие проезжей части, но и ремонтируют тротуары, обновляют и восстанавливают бордюры, устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, обустраивают остановочные карманы и павильоны, наносят дорожную разметку.

Десятки жителей успели высказать свое мнение по ремонту дорог. Отметим, что в бюджете Тюмени на 2023 год заложено 3 млрд 280 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорожного хозяйства.

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# дороги , ремонт дороги , Я решаю!

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