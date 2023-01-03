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Утренники, квесты и бэби-елка пройдут для тюменцев в музее Словцова на новогодних каникулах

Общество, 15:47 03 января 2023

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Экскурсии, утренники, квесты, мастер-классы, спектакли, бэби-елка и многое другое ждет тюменцев в музейном комплексе им. Словцова на новогодних каникулах, сообщают организаторы.

Сотрудники музея проведут новогодний утренник "Похититель Нового года", автобусную экскурсию "Вечернее путешествие "Новогодний экспресс"". Работает "Новогодняя мастерская": каждый сможет найти мастер-класс по душе и создать праздничный подарок или украшение своими руками. Для маленьких посетителей мастер-классы предлагает детский центр "Музейляндия".

В Музейном комплексе также работает выставка пленэрной живописи тюменского художника Александра Васильева "Иду навстречу солнцу". В экспозиции представлено более 100 работ. 20 декабря открылась юбилейная выставка еще одного тюменца - художника и скульптора Николая Распопова "Грани таланта". В декабре ему исполнилось 90 лет.

В гостях у Деда Мороза – в "кабинете" зимнего волшебника каждый ребенок сможет рассказать о своих желаниях, сделать новогодние фотографии и принять участие в интерактивной программе. Рассказавший стихотворение получит сладкий подарок.

Подробнее на сайте музея. Возрастных ограничений нет.

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# музейляндия , Музейный комплекс им , новогодние каникулы , Словцова

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