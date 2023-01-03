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Бойцы тюменского подразделения поблагодарили земляков и участников волонтерского движения за поддержку

Общество, 14:00 03 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бойцы тюменского подразделения поблагодарили земляков и участников волонтерского движения за поддержку. Посылки с вязаными изделиями, угощениями, письмами и открытками доходят до адресатов.

Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Ваша поддержка нам очень важна. И не только те материальные блага, та техника, то оборудование, обмундирование, которое вы нам отправляете, но и особо приятно, что про нас помнят детки: отправляют нам письма, открытки", - сказал один из военнослужащих.

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# гуманитарная помощь , поддержка

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