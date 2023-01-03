Из Тюменской области проводили еще одну группу мобилизованных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще одно подразделение, сформированное в Тюмени в рамках частичной мобилизации, отправилось для выполнения поставленных командованием задач.

"Мы отправляем вас, воинов-сибиряков, на защиту свободы и независимости нашей Родины. В одном строю жители Тюменской области и Ямала. Мы гордимся вами. Мы верим, что вы, потомки поколения победителей, остановите нацистов, как это сделали наши деды и прадеды", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии проводов воинского эшелона, которая состоялась на железнодорожном вокзале в Тюмени.

В многовековой истории России не раз бывали времена, когда над страной нависала большая угроза, напомнил глава региона. В такие моменты наш многонациональный народ единой непробиваемой стеной вставал на защиту Родины и родного дома. И не было такой силы, которая могла бы разрушить это единство, лишить нас свободы и независимости.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы сделаем все, чтобы участники специальной военной операции чувствовали связь с родной землей - окажем необходимую помощь и поддержку, позаботимся о ваших семьях", - обратился губернатор к воинам-сибирякам.

Александр Моор пожелал солдатам и офицерам военной удачи, веры в себя и боевых товарищей и скорейшего возвращения домой с победой.

"Вы защищаете своих матерей, отцов, жен, детей. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, и мы вас ждем!", - напутствовал солдат и офицеров заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров.

Заместитель начальника Тюменского гарнизона полковник Владимир Бузин отметил, что во время подготовки в Тюмени мобилизованные военнослужащие усовершенствовали свои боевые навыки.

Тюменские волонтеры вручили воинам-сибирякам памятные монеты, письма и открытки от жителей региона, а также гуманитарную помощь. Солдаты и офицеры могли получить благословение от представителей духовенства.

Евгений Бабенко