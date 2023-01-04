Тюменский диетолог советует не переедать и принимать пищу до восьми раз в день

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Избегать переедание и перейти на прием пищи от шести до восьми раз в день – эти и другие простые правила помогут сохранить здоровье и привести фигуру в порядок.

По словам врача-диетолога многопрофильного консультативно-диагностического центра Анны Верхоланцевой ежедневные ошибки не позволяют оставаться в нужной физической форме.

"Люди забывают медленно жевать, берут в руки гаджеты и отвлекаются, питаются в разное время, а после длительного перерыва между приемами пищи тянутся к различным снекам. Важно понимать, что большие порции способны растягивать желудок. Это приводит к тому, что вы начинаете съедать больше, чем нужно", – привела примеры диетолог.

Как она отметила противоположный эффект можно достичь, употребляя полезные продукты, дробное питание – по 200 г на один прием пищи. Нельзя допускать голодания или появления "зверского" аппетита. В день рекомендуется выпивать 1,5-2 л воды маленькими порциями. Чтобы уменьшить желудок, стоит есть только свежеприготовленную домашнюю пищу, исключив из рациона фастфуд. Он утоляет голод лишь на короткое время, усиливая аппетит, сообщает "Тюменская область сегодня".