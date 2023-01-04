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В Заводоуковске открывается мастерская Деда Мороза

Общество, 13:29 04 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Украшения и сувениры научат делать в мастерской Деда Мороза в Заводоуковске. В этом году мастер-классы "Новогодние узоры" и "Рождественский сувенир" для детей и родителей пройдут 5 и 6 января, начало в 13 часов.

"Наши специалисты не только проводят мастер-классы, но и рассказывают детям, например, об истории Рождества, проводят разные конкурсы, викторины в процессе изготовления снежинок и сувениров. Мы приглашаем на мероприятия семьи, без каких-либо ограничений, размещаем объявления в социальных сетях и на сайте, раздаем листовки о работе мастерских", – рассказала заместитель директора АУ МО Заводоуковский городской округ "КЦСОН" Елена Князева.

Мастерская Деда Мороза открыта на базе Комплексного центра социального обслуживания населения, ул. Полевая, 49, сообщает "Тюменская область сегодня".

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# Заводоуковск , мастер-класс

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