В Заводоуковске открывается мастерская Деда Мороза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Украшения и сувениры научат делать в мастерской Деда Мороза в Заводоуковске. В этом году мастер-классы "Новогодние узоры" и "Рождественский сувенир" для детей и родителей пройдут 5 и 6 января, начало в 13 часов.

"Наши специалисты не только проводят мастер-классы, но и рассказывают детям, например, об истории Рождества, проводят разные конкурсы, викторины в процессе изготовления снежинок и сувениров. Мы приглашаем на мероприятия семьи, без каких-либо ограничений, размещаем объявления в социальных сетях и на сайте, раздаем листовки о работе мастерских", – рассказала заместитель директора АУ МО Заводоуковский городской округ "КЦСОН" Елена Князева.

Мастерская Деда Мороза открыта на базе Комплексного центра социального обслуживания населения, ул. Полевая, 49, сообщает "Тюменская область сегодня".