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30 тысяч кубометров снега вывезено за сутки с улиц Тюмени

Общество, 10:11 04 января 2023

Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

30 тысяч кубометров снега вывезено за сутки с улиц Тюмени. Дорожные службы работают в усиленном режиме, на борьбу со снегопадом выведены сотни единиц спецтехники, сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Все подрядчики вывели необходимое количество техники. За прошедший день проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами основных дорог", - рассказал глава города.

Также он отметил, что ночью дорожниками сделан упор на вывозе снега, собранного на улично-дорожной сети и тротуарах, в ходе тщательной уборки перекрестков.

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# Руслан Кухарук , уборка снега

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