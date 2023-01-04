  • 4 января 20234.01.2023среда
  • В Тюмени -17..-19 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Клиентские службы Соцфонда заработают в Тюменской области с 9 января

Общество, 17:33 04 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клиентские службы Соцфонда заработают в штатном режиме в Тюменской области с 9 января. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по Тюменской области.

Подать электронные заявления на получение мер социальной поддержки фонда можно на портале государственных услуг, а в Едином контакт-центре по бесплатному телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на главной странице сайта СФР специалисты проконсультируют по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.

Адреса и телефоны клиентских служб здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# социальная поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 04.01.2023Два аппарат УЗИ и маммограф получила больница поселка Боровский
17:33 04.01.2023Клиентские службы Соцфонда заработают в Тюменской области с 9 января
17:03 04.01.2023Цикл мероприятий "Работайте, братья!" пройдет в Тобольском районе в 2023 году
16:34 04.01.2023В Тюменской области проводили подразделение мобилизованных