Клиентские службы Соцфонда заработают в Тюменской области с 9 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клиентские службы Соцфонда заработают в штатном режиме в Тюменской области с 9 января. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по Тюменской области.

Подать электронные заявления на получение мер социальной поддержки фонда можно на портале государственных услуг, а в Едином контакт-центре по бесплатному телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на главной странице сайта СФР специалисты проконсультируют по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.

Адреса и телефоны клиентских служб здесь.