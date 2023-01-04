Клиентские службы Соцфонда заработают в Тюменской области с 9 января
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Клиентские службы Соцфонда заработают в штатном режиме в Тюменской области с 9 января. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по Тюменской области.
Подать электронные заявления на получение мер социальной поддержки фонда можно на портале государственных услуг, а в Едином контакт-центре по бесплатному телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на главной странице сайта СФР специалисты проконсультируют по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.
Адреса и телефоны клиентских служб здесь.