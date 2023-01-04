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Тюменских водителей предупреждают о снегопаде на дорогах в Курганской области

Общество, 14:36 04 января 2023

ГИБДД УМВД России по городу Кургану | Фото: ГИБДД УМВД России по городу Кургану

Ограничения для движения пассажирского транспорта действует на федеральных трассах "Иртыш" и подъезде к г. Ишим, а также автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по г. Кургану.

В связи с ликвидацией зимней скользкости движение пассажирского транспорта возобновлено на двух автомобильных дорогах федерального значения: подъезд к г. Тюмень, Екатеринбург - Шадринск – Курган, на региональной дороге Шадринск-Ялуторовск.

Для обеспечения безопасности дорожного движения организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции.

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# ГИБДД , Курган - Тюмень

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