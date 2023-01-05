Три года тюрьмы грозит тюменцу за хранение мефедрона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около двух гр. мефедрона обнаружили полицейские у тюменца во время патрулирования города. Мужчине 1983 г.р. грозит три года тюрьмы за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.

Сотрудники ППС патрулировали город, остановили тюменца для проверки документов. Он начал беспокоиться, путался в ответах, и полицейские решили его досмотреть. Стражи правопорядка обнаружили и изъяли у мужчины пакетик с порошкообразным веществом. Внутри было наркотическое средство "мефедрон" массой 1,85 гр.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Тюменцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок три года. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.