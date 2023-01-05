Подразделение мобилизованных отправилось из Тюмени на боевое слаживание
Еще одно воинское подразделение, сформированное в Тюменской области в рамках частичной мобилизации, отправилось на боевое слаживание. Торжественные проводы прошли 5 января.
"Вы отправляетесь защищать русских людей, живущих на южных рубежах нашей страны. Ваши семьи, ваши дети и внуки будут гордиться нами. Уверен, вы с честью выполните свой воинский долг", - обратился к военнослужащим председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.
Заместитель начальника ТВВИКУ полковник Владимир Бузин отметил качественную подготовку подразделения. Он пожелал всем солдатам и офицерам вернуться домой с Победой.
Волонтеры вручили каждому военнослужащему памятные монеты, письма и новогодние открытки от тюменцев, а также наборы гуманитарную помощь. Желающие получили благословение от представителей духовенства.
Евгений Бабенко