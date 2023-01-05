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Подразделение мобилизованных отправилось из Тюмени на боевое слаживание

Общество, 16:35 05 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще одно воинское подразделение, сформированное в Тюменской области в рамках частичной мобилизации, отправилось на боевое слаживание. Торжественные проводы прошли 5 января.

"Вы отправляетесь защищать русских людей, живущих на южных рубежах нашей страны. Ваши семьи, ваши дети и внуки будут гордиться нами. Уверен, вы с честью выполните свой воинский долг", - обратился к военнослужащим председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Заместитель начальника ТВВИКУ полковник Владимир Бузин отметил качественную подготовку подразделения. Он пожелал всем солдатам и офицерам вернуться домой с Победой.

Волонтеры вручили каждому военнослужащему памятные монеты, письма и новогодние открытки от тюменцев, а также наборы гуманитарную помощь. Желающие получили благословение от представителей духовенства.

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Евгений Бабенко

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# мобилизация

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