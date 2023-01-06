Узнать об истории Красного креста в России можно в музее семьи Николая II

| Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Выставка "Милосердное служение: к 150-летию со дня рождения страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны" работает в музее семьи императора Николая II в Тобольске. Экспозиция включает предметы, документы и фотографии, посвященные учреждению и деятельности Российского общества Красного Креста под покровительством императрицы.

Ретроспектива погружает гостей в период Крымской, Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн, когда человеческие потери российской армии были огромны, а медицинских сестер не хватало. На выставке более 300 экспонатов – походные хирургические наборы и карманная аптечка военнослужащего начала ХХ века, знаки Российского Общества Красного Креста, бронзовая печать Склада Красного Креста Ее Величества Государыни Императрицы, многочисленные исторические документы, в том числе копия рескрипта Александры Федоровны на имя министра Императорского двора барона Фредерикса о посылке в действующую армию предметов солдатского обихода от 28 февраля 1904 года.

Выставка рассказывает об активном участии в работе Российского Общества Красного Креста жителей Тюмени и Тобольска. О нем свидетельствует "Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия Общества Красного Креста за 1912 год".

Посетить выставку можно до 10 января.