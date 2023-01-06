С какими родинками стоит показаться врачу, рассказала специалист

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чтобы не пропустить возникновение на теле "нехорошего" образования, стоит раз в год посещать дерматолога, а также проводить самостоятельный осмотр. Так считает врач-дерматолог Евгения Хащивская.

При осмотре родинок нужно обращать внимание на несколько факторов. Это резкий рост невуса, резкое изменение его цвета, кровоточивость без травмы, выпадение волос из родинки (если они там росли). При проявлении таких признаков стоит обратиться к врачу.

Удаление невусов – популярная и безопасная процедура. В первую очередь удалению подлежат невусы, которые часто травмируются. Например, в волосах на голове, где родинка может часто повреждаться при походах к парикмахеру, в зоне воротничков и поясов. У мужчин – в зоне бритья на лице.

Часто травмируемое образование не обязательно может переродится в рак. Но на фоне повреждений оно будет быстро расти и мешать еще больше. Ну а если склонно к перерождению, то да, такой риск развития онкологии существует, пишет издание "Тюменская область сегодня".