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Виртуальный концертный зал Ишимского района отметили на всероссийском конкурсе

Общество, 10:49 06 января 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Виртуальный концертный зал Ишимского района — в числе победителей Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. Он отмечен в номинации "Лучшая практика самостоятельного виртуального концертного зала".

Виртуальный концертный зал в Ишимском районе открыт в 2021 году на базе районного дома культуры. На конкурсе он представил лучшие реализованные творческие проекты, сообщает региональный депаратмент культуры.

Сегодня в Тюменской области 32 виртуальных концертных зала: 6 открыты в рамках нацпроекта "Культура", 26 — за счет средств регионального и местного бюджетов.

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# виртуальный концертный зал

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