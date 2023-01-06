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Каждое 11-е ДТП на тюменских дорогах провоцируют пьяные водители

Общество, 13:03 06 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2022 году отстранили от участия в дорожном движении более 7,5 тысяч водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Каждое одиннадцатое ДТП в регионе спровоцировал нетрезвый водитель, в таких авариях погибли 33 человека, более 300 ранены.

"В новом году работа по выявлению пьяных за рулем будет активизирована. В праздничные дни сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки водителей на трезвость, точечные рейды, мероприятия группами нарядов на участках улично-дорожной сети", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам: 102, 112, 02.

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# пьяные водители

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