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Росстат посчитал зарплаты соцработников в Тюменской области

Общество, 13:57 06 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области социальные работники зарабатывают выше среднего по России. При расчете за январь-сентябрь 2022 года Росстат учитывал заработки соцработников в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания.

В России средняя зарплата составила 40 тыс. 959 рублей. В Тюменской области – 50 тыс. 693 рубля. В Уральском федеральном округе это третий результат после северных округов. В ЯНАО соцработникам платили 112 тыс. 326 рублей. В ХМАО-Югре – 75 тыс. 483 рубля.

В Свердловской области средний заработок составил 44 тыс. 154 рубля, в Челябинской – 37 тыс. 549 рублей, в Курганской – 31 тыс. 546 рублей, пишет "Вслух.ру".

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