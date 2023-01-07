Самую харизматичную и задорную Бабу-Ягу выберут в Тюмени

Конкурс "Красота – страшная сила" пройдет на площади 400-летия Тюмени 8 января, сообщает городская администрация. Тюменцы выберут самую харизматичную и задорную Бабу-Ягу.

Команда ДК "Орфей" проводит конкурс в пятый раз. Организаторы посоветовали участницам собрать пиявок и лягушек, достать лучшие мётлы и ступы, сделать жуткий макияж и ни в коем случае не расчесывать волосы.

Бабкам-Ёжкам будет необходимо творчески себя презентовать, продефилировать на метле, сразиться в баттле вредных советов и продемонстрировать самое оригинальное заклинание. Начало конкурсных испытаний в 12 часов