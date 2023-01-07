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В ДТП под Тобольском погиб водитель, четверо человек получили травмы

Происшествия, 16:48 07 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

62-летний водитель погиб в ДТП на 251-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансйиск 7 января, сообщает ГИБДД Тюменской области. Еще четверо человек, в том числе двое детей, получили травмы.

Под Тобольском автомобиль Renault выехал на встречную полосу, произошло столкновение с Nissan. Водитель Renault погиб на месте.

В Nissan ехала семья из Тобольска: 37-летняя мама-водитель, отец и с две их дочери восьми и 16-ти лет. Все четверо получили травмы, они находятся на обследовании в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, движение на федеральной автодороге не ограничено

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