Тобольские хирурги впервые выполнили операцию по бедренному шунтированию

| Фото: vk.com/tobmed | Фото: vk.com/tobmed

Операцию по подвздошно-бедренному шунтированию впервые выполнила команда сосудистых хирургов тобольской больницы. Пациент - мужчина средних лет из-за боли в ноге не мог пройти более 20 метров.

По информации областной больницы №3 Тобольска, симптомы указывали на ишемию нижних конечностей, которая характеризуется недостаточным кровоснабжением и, следовательно, дефицитом кислорода в тканях. После обследования и компьютерной томографии, которая показала закупоривание наружной подвздошной артерии слева, пациента направили на плановую госпитализацию.

Вмешательство провели сосудистые хирурги Максим Щукин и Самандар Бозоров, им помогали врачи отделения общей хирургии Феликс Гурницкий и Алексей Ветров.

Хирурги установили обходной путь - шунт взамен закупоренной подвздошной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза. При этом доступ к артерии и её выделение проходило через забрюшинное пространство. Операция длилась почти два часа и прошла успешно. Уже на следующий день пациента перестала беспокоить боль в ноге и онемение стопы - он смог самостоятельно пройти дистанцию в 500 метров.

"Подвздошно-бедренное шунтирование довольно распространённый вид хирургического вмешательства, который позволяет полностью восстановить здоровье пациента: сохранить ногу и улучшить качество жизни человека. Мы планируем регулярно увеличивать количество операций на сосудах и постепенно расширять перечень вмешательств, чтобы тоболяков реже приходилось направлять в тюменские медучреждения", — рассказал доктор Щукин.