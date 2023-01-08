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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Общество, 12:20 08 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опасные погодные явления, аномально холодная погода ожидаются по югу Тюменской области с 8 по 12 января 2023 года. Штормовое предупреждение об этом опубликовал региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы", - уточняют эксперты.

Напомним, синоптики прогнозируют 8 января днем 22-27 градусов, а 9 января - минус 32-35 градусов. При этом обещают снег, метель, северный ветер порывами до 17 метров в секунду.

Жителям региона советуют без надобности не выезжать за пределы населенных пунктов, помнить о безопасности при использовании систем отопления.

В случае необходимости звонить по телефону 112.

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# метель , мороз , погода , пожарная безопасность , снег

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