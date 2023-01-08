Жителей Тюменской области ожидают сильные морозы и метель

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкое похолодание на юге Тюменской области прогнозируют специалисты Объ-Иртышского управления ГМС. Если 8 января днем температура воздуха в среднем составит 22-27 градусов, то уже завтра столбики термометров опустятся до отметки минус 32-35 градусов.

При этом нужно помнить, что по ощущениям будет больше, так сегодня в Тюмени утром температура была минус 28, а по ощущениям – минус 41.

Вместе с понижением температуры воздуха в регионе ожидаются снег и метель. Ветер северо-западный порывами до 17 метров в секунду. В первый рабочий день нового года, 9 января, также пройдет небольшой снег, ветер северный, северо-западный до 10 метров в секунду.

Спасатели предупреждают жителей Тюменской области об ограничении на передвижение по трассам, грамотном обращении с отопительными системами.

В случае необходимости звонить по единому телефону пожарных и спасателей 01/101.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева