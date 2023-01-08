Резидентами Тюменского технопарка стали еще семь компаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты семи компаний одобрены экспертным советом Тюменского технопарка и признаны инновационными.

По сообщению регионального инфоцентра, резидентами стали комбинат стройматериалов с проектом "Разработка технологической схемы очистки конденсатов производства газобетонных и силикатных изделий"; ПромТех-Сибирь (ITS) с проектом "Контроллер DEC-U2"; НТЦ "Энергосбережение" - "Чехлы теплоизоляционные "ЭСТЕРМ"; КИДСБИ - "Цифровая платформа для развития дошкольников с применением рекомендательных систем на основе искусственного интеллекта"; издательский дом "Аграрные известия" с проектом "Skillagro – информационно-образовательная платформа аграрных кейсов"; "Формула" с мобильным приложением автошколы.

По словам директора Тюменского технопарка Антона Ермолаева, статус резидента Тюменского технопарка – это маркер того, что компания создает принципиально новые решения в своей области.

"В 2022 году статус резидента Технопарка получили более 30 компаний региона. Нашим резидентам доступна широкая линейка сервисов и мер поддержки – сопровождение проекта, продвижение, грантовые программы, услуги центра интеллектуальной собственности, центра промышленного дизайна и инжиниринга", - сказал он.

Узнать подробнее о преимуществах статуса резидента можно по телефону 8 (3452) 534-000 (доб.1028) или направив запрос по почте RadionMA@72to.ru.