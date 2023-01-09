Ученики 20 школ Тюменской области стали Дедами Морозами для врачей и пожарных

| Фото: из сообщества "РДДМ | Тюменская облаcть" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "РДДМ | Тюменская облаcть" во ВКонтакте

Ученики 20 школ Тюменской области присоединились ко Всероссийской акции "Российский детский Дед Мороз" от "Движения первых". Подростки поздравляли с новогодними праздниками спасателей, врачей, ветеринаров, военнослужащих и людей других профессий, которые встречали Новый год и Рождество на рабочем месте.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник пресс-службы общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в Тюменской области Владислав Мухин.

По замыслу организаторов акции ребята менялись местами со взрослыми и становились Дедами Морозами и Снегурочками.

| Фото: из сообщества "РДДМ | Тюменская облаcть" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "РДДМ | Тюменская облаcть" во ВКонтакте

Так, ученики школы № 65 поздравили 14-ю пожарно-спасательную часть Тюмени. Активисты восьмого класса – Никита Бражник, Анастасия Закурдаева и Милана Мифтахова - подготовили сладкие подарки, открытки с пожеланиями и устроили костюмированное поздравление. "Школьники поблагодарили пожарных за нелегкий, но важный труд. После этого ребята отправились на площадь 400-летия Тюмени и порадовали детей сладкими подарками, а взамен послушали стихи про Новый год и сделали фото на память", – рассказали в пресс-службе.

| Фото: из сообщества "РДДМ | Тюменская облаcть" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "РДДМ | Тюменская облаcть" во ВКонтакте

Активисты Кулаковской школы вместе с советником директора по воспитанию присоединились к акции, поздравили медицинских работников. Они подарили пряники ручной работы и открытки, которые изготовили сами.

Участники регионального отделения "Большой перемены" поздравили врачей и медицинских работников Областной клинической больницы № 2. Ребята передали самодельные открытки. В их создании принимали участие ученики начальных классов гимназии № 83, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учащиеся Суерской школы Упоровского района вместе с советником директора по воспитанию поздравили сотрудников школьной охраны, АЗС, аптеки и продавцов, работающих в праздничные дни.

Волонтеры центра дополнительного образования и юнармейцы в сотрудничестве с комплексным центром социального обслуживания Нижнетавдинского района подарили праздник семьям мобилизованных солдат и волонтерам серебряного возраста.

Видео и фото, на которых запечатлены поздравления от школьников, можно посмотреть в сообществе "РДДМ | Тюменская облаcть" во ВКонтакте.

Инна Пахомова