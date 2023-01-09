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У тюменцев есть возможность стать волонтерами "Российской студенческой весны-2023"

Общество, 15:49 09 января 2023

добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Жители Тюменской области старше 14 лет могут присоединиться к числу добровольцев XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Прием заявок открыт до 1 марта, сообщают организаторы.

При регистрации необходимо заполнить все поля анкеты, указав опыт волонтерской деятельности, организации крупных событий, опыт в рамках выбранного направления.

Предварительно добровольцы пройдут обучение в волонтерском центре по привлечению и подготовке добровольцев, познакомятся с программой фестиваля, его организационной структурой, пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике. Планируется отобрать и подготовить более 1 тыс. волонтеров.

Напомним, что в этом году фестиваль состоится с 26 мая по 1 июня в Перми.

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# волонтерство , Российская студвесна

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