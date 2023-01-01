Рождественские истории расскажут тюменцам арфистка и филолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рождественские композиции на авторском концерте "Как ветер струны целовал" исполнит тюменская арфистка, филолог Алла Кононова на малой сцене Информационно-библиотечного центра для молодежи 12 января в 17 часов. Она расскажет о происхождении и смыслах рождественской музыки.

Тюменка неоднократно участвовала в творческих событиях региона: в фестивале "Небо и Земля", вечерах в Доме Машарова. Кроме этого она училась игре на арфе, путешествуя по Ирландии. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая центром Светлана Яркова.

"Вечер входит в цикл рождественских историй, который называется "Мистерия нон-стоп". Мы хотим рассказать жителям о Рождестве посредством музыки и литературы. Всего планируется три встречи", – добавила она.

13 января для тюменцев пройдет лекторий с поэтом Владимиром Райшевым. Филолог расскажет историю создания произведения "Щелкунчик", о том, как Эрнст Гофман повлиял на мировую литературу, и о создании музыки к одноименному балету. Начало – в 16 часов. Завершится "Мистерия нон-стоп" 14 января спектаклем-ярмаркой "Чудо рождественской Сибири" от театра-студии "Свобода". Это будет музыкальный перформанс, созданный по мотивам произведения О. Генри "Дары волхвов". Каждый зритель сможет стать героем легендарной рождественской истории об истинной любви.

Посещение первых двух мероприятий бесплатно по предварительной записи по телефону: 26-43-34 или 26-40-02. На спектакль можно попасть по "Пушкинской карте" или приобрести билет по ссылке. Сбор гостей - в 16 часов 25 минут.

"Только для зрителей спектакля приятный бонус - праздничная экскурсия по выставке "8" члена Союза художников Алены Смольниковой. Здесь представлено 32 работы в технике акварель и восемь листов пастели. Помимо этого можно получить подарок – чашечку бодрящего кофе из кинолитературной кофейни", – отметила Светлана Яркова.

Возрастное ограничение: 12+.

Виктория Макарова