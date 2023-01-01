Более 150 концертов для мобилизованных провели выездные бригады в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 150 концертов для мобилизованных провели выездные бригады в Тюменской области с октября 2022 года.

Под Новый год военнослужащих поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а первый выезд артистов в 2023 году состоялся 2 января. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Для бойцов выступали коллективы Тюменского концертно-театрального объединения, ДНК "Строитель", ДК "Поиск", Центра русской культуры, ЦКиТ "Тюмень", департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени, ЦКиД "Калинка", "Юность", "Премьера", "Родник", "Родонит" Тюменского муниципального района и другие.