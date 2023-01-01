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Более 150 концертов для мобилизованных провели выездные бригады в Тюменской области

Общество, 13:23 10 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 150 концертов для мобилизованных провели выездные бригады в Тюменской области с октября 2022 года.

Под Новый год военнослужащих поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а первый выезд артистов в 2023 году состоялся 2 января. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Для бойцов выступали коллективы Тюменского концертно-театрального объединения, ДНК "Строитель", ДК "Поиск", Центра русской культуры, ЦКиТ "Тюмень", департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени, ЦКиД "Калинка", "Юность", "Премьера", "Родник", "Родонит" Тюменского муниципального района и другие.

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# концерты , мобилизация

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