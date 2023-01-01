106 моноблоков и 15 ноутбуков поступили в областную больницу № 14 в с. Казанское

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

106 моноблоков и 15 ноутбуков поступило в областную больницу № 14 им. В. Н. Шанаурина в с. Казанское. Оборудование, закупленное в рамках регионального проекта "Цифровизация в здравоохранении", будет распределено в структурные подразделения медицинской организации.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Новое оборудование значительно ускорит процесс обработки информации, тем самым повысив качество и доступность оказания медицинской помощи", - отмечаеттил главный врач больницы Дмитрий Суворов.

Цифровизация здравоохранения направлена на освобождение времени врача от бумажной работы, упрощение записи на прием, а также позволяет оказать медицинскую помощь в формате телеконсультации, что особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов.

На сегодняшний день в медицинских организациях Тюменской области уже внедрены "Запись на прием к врачу, совершенная гражданами дистанционно", "Льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО)", "Диспансерное наблюдение", "Формирование структурированных электронных медицинских документов" и "Отправка документов в вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему (ВИМИС)".