В Тюменской области установят камеры, которые будут автоматически штрафовать за выброс мусора из машин

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области пока нет камер, которые бы использовали для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из машин. Решение установить их примут в ближайшее время, сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

С 11 января 2023 года за выброс из легковой машины бутылок, банок, окурков, кофейных стаканчиков, фантиков определен штраф. Для граждан - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для ИП - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Соответствующие дополнения в Административный кодекс РФ были внесены 14 июля 2022 года, и определены сроки - 180 дней - до введения в действие новой административной нормы.

"В Тюменской области используют камеры, которые фиксируют нарушения правил проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, скорость, водителей, не пропускающих пешеходов, выезд на выделенную полосу для движения обществненного транспорта", - рассказала Анжела Борисова.

Что касается нововведения, то как сообщают аналитики Автостата, если нарушение попадет на камеры фото или видеофиксации, то штраф придется платить собственнику транспортного средства (10 тыс. рублей). Для этого правоохранителям, вероятно, теперь потребуется дополнительно "обучить" дорожные камеры, настроить их на фиксацию нового типа нарушения. Это не так-то просто, поскольку все понимают, что автоматические фиксации порой допускают ошибки. Поэтому выявленные фиксации "мусорщиков" будут перепроверяться инспекторами.

Однако, в кодексе прописано разрешение, помимо дорожных камер, применять еще и "фотоловушки" (специальные устройства, реагирующие на движение). Это камеры попроще дорожных, они начинают вести съемку после сигнала датчика движения. И оспорить такую съемку будет уже сложнее. В отличие от дорожных камер - их поборники охраны природы смогут устанавливать не на открытых местах, а маскировать среди листвы деревьев или за рекламными щитами и вывесками. Далее экологи будут переправлять снимки в ГИБДД - для поиска владельца автомобиля.

Еще более серьезные штрафы заложены по данной статье для владельцев грузовиков, прицепов, тракторов и самоходных машин. В этом случае зафиксированный камерой эпизод обойдется владельцу транспортного средства в 100 тыс. рублей. А кроме того, при повторном нарушении (в рамках одного года) - размеры подобных штрафов вырастают в разы. Например, для ИП и юрлиц все может закончиться даже конфискацией транспортного средства.