Новые остановки включат в схему маршрута № 80 в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые остановочные пункты внесены изменения в схему маршрута № 80 "мкр. Лесной – ул. Лесная (д. Падерина)" в Тюмени с 14 января, сообщает городская администрация.

Остановки "Приветная" появится в прямом направлении, "Тенистая" - в обратном направлении, "Андреевская" - в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722, а также на остановках.