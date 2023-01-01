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Новые остановки включат в схему маршрута № 80 в Тюмени

Общество, 14:19 10 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые остановочные пункты внесены изменения в схему маршрута № 80 "мкр. Лесной – ул. Лесная (д. Падерина)" в Тюмени с 14 января, сообщает городская администрация.

Остановки "Приветная" появится в прямом направлении, "Тенистая" - в обратном направлении, "Андреевская" - в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722, а также на остановках.

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# общественнный транспорт , остановки

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