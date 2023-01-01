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Спорткомплексы и крытые катки построят в Тюменской области в рамках региональной госпрограммы

Общество, 18:42 10 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спорткомплексы и крытые катки построят в Тюменской области в рамках региональной госпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования" в 2023 году, сообщает информационный центр правительства региона.

Запланировано строительство центра гимнастики в Тобольске; выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по возведению крытого ледового катка в Тюмени; проектно-изыскательских работ по строительству крытых ледовых катков в Тюмени и Заводоуковске, а также ️спорткомплекса в с. Онохино.

Согласно региональному проекту "Спорт — норма жизни" предусмотрено более 8,4 млн рублей на установку оборудования на объектах тестирования по нормам ГТО.

В рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" выделят более 243 млн рублей для создания "умных" площадок.

На организацию условий для подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, в том числе для людей с ограниченными возможностями, направят более 1,3 млрд рублей.

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# катки , спортивный комплекс , строительство

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