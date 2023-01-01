Ветераны-афганцы из Тюменской области доставили груз на Донбасс

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация ветеранов-афганцев Тюменской области доставила груз в Краснодон, сообщает информационный центр правительства региона.

По словам общественного спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николая Савченко, в Краснодон привезли груз для мобилизованных. Это строительный инвентарь и инструменты, теплые вещи, наборы личной гигиены.

"В ближайшие дни передадим по назначению", – сказал он.