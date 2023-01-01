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Ветераны-афганцы из Тюменской области доставили груз на Донбасс

Общество, 17:30 10 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация ветеранов-афганцев Тюменской области доставила груз в Краснодон, сообщает информационный центр правительства региона.

По словам общественного спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николая Савченко, в Краснодон привезли груз для мобилизованных. Это строительный инвентарь и инструменты, теплые вещи, наборы личной гигиены.

"В ближайшие дни передадим по назначению", – сказал он.

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# ветераны , гуманитарная помощь

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