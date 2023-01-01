Ребенок из Тюмени первым в России получил прописку через Госуслуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девочка Полина из Тюмени — первый ребенок в России, которого родители прописали через Госуслуги, сообщает информационный центр правительства региона.

Зарегистрировать детей по месту жительства теперь можно онлайн. Мать Полины сделала это еще в роддоме.

Посещать МФЦ, паспортный стол или МВД не нужно — свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет, его можно распечатать и использовать при записи в детский сад, школу, при оформлении льгот.

Заявление направляет один из родителей. По его месту жительства и прописывают ребенка.

Для заявления нужны: паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. Заявку рассмотрят в течение шести рабочих дней.