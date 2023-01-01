Команда тюменской "Елки желаний" подарила праздник детям в Кулаково

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 детей из многодетных и малообеспеченных семей в возрасте от трех до десяти лет посетила с подарками и сказочным представлением команда благотворительной акции "Елка желаний" в Кулаковском доме культуры 10 января.

"Елка желаний" заканчивает свою работу. Это последний выезд. Списки с именами детей нам дала первичная ветеранская организация села Кулаково. Ребята – подопечные организации в рамках социального проекта "Диалог поколений". Ветераны поддерживают их и их семьи. Мы тоже решили подарить детям праздник. Они не оставляли заявки в рамках акции, но по традиции ежегодно мы привозим подарки в какую-либо деревню", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Елка желаний" по Тюменской области Галина Валуева.

Ребята обрадовались куклам, машинкам, железным дорогам. Как подчеркнула Галина Валуева, подарки хорошие, люди, захотевшие принять участие в "Елке желаний", дарили их с душой.

Кроме того, команда активистов тюменской "Елки желаний", которая приехала к детям в Кулаково, показала мини-представление. По задумке, Баба-Яга, роль которой исполняет сопредседатель центрального штаба патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, похищает Деда Мороза и говорит, что она самая главная на елке. Добро в итоге побеждает.

Напомним, 11 января в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" начнется отчетная пресс-конференция, на которой руководители проекта в регионе расскажут о том, сколько подарков вручено. Прямую трансляцию организуют на сайте информагентства.

Инна Пахомова