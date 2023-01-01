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Тюменские врачи продолжают помогать жителям Краснодона

Общество, 20:09 10 января 2023

Министерство здравоохранения ЛНР | Фото: Министерство здравоохранения ЛНР

Четыре специалиста в области здравоохранения из Тюмени продолжают работу в Краснодоне. С 13 декабря 2022 года они осмотрели 658 человек, сообщает Министерство здравоохранения ЛНР.

Через тюменских врачей, работающих в Краснодонской центральной городской многопрофильной больнице, прошли 284 взрослых и 374 детей.

9 января 2023 года специалисты осмотрели 18 взрослых и 24 детей. Врач–хирург сделал шесть перевязок; врач-анестезиолог-реаниматолог – одну. Проведена одна колоноскопия.

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# врачи , Краснодон

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