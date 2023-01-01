Более 700 заявок на распределение разрешений на добычу пернатой дичи рассмотрели в Тюменской области

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Более 700 заявок на распределение разрешений на добычу пернатой дичи рассмотрели в Госохотдепартаменте Тюменской области, сообщает учреждение.

Прием заявок стартовал 9 января. На 10 января поступило 7 тыс. 480 заявок, из них более 98% подано через портал Госуслуг, 119 заявок – через региональные МФЦ. Среди самых популярных птиц у охотников – утка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка и другие.

"Распределение разрешений на охоту ведется в автоматическом режиме, с помощью ведомственной информационной системы Госохотдепартамента. Заявки рассматриваются в порядке очередности их поступления. Максимальный срок рассмотрения – пять рабочих дней", – сказали в учреждении.

В Госохотдепартаменте региона подчеркнули, что квота на распределение разрешений в весенний и осенний период охоты на наиболее востребованные охотничьи ресурсы достаточно высока. Все желающие могут получить разрешения.