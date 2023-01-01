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На спецпрограмму выставки "Палитра Ишима" приглашают владельцев Пушкинской карты

Общество, 09:13 12 января 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Спецпрограмму для владельцев Пушкинской карты запускают на выставке "Палитра Ишима-2022", представленную в Ишимском музейном комплексе. Их приглашают на художественные мастер-классы и просмотры фильмов о живописцах.

На выставке в обновленной арт-галерее представлено более 200 полотен 60 художников Ишима, Приишимья, Голышмановского района, Тюмени и Екатеринбурга.

Кроме традиционных портретов, натюрмортов и пейзажей на экспозиции можно увидеть жанровые сцены и многофигурные композиции, частную коллекция каслинского литья и скульптуры, сообщает департамент культуры Тюменской области.

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# выставка , Ишимский музейный комплекс

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