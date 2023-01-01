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Пресс-конференция, посвященная газификации и догазификации в Тюменской области

Общество, 12:25 11 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 января в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (Тюмень, Дом журналистов, ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция генерального директора управляющей организации ООО Газпром межрегионгаз Север" Виктора Назарова.

Тема: "Газификация и догазификация Тюменской области: итоги 2022 года, планы на 2023 год".

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# Виктор Назаров , газификация

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