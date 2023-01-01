Жители Тюменской области подали 14 тысяч 800 заявлений на единое пособие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 тыс. 800 заявлений на единое детское пособие поступило в Социальный фонд Тюменской области с начала 2023 года. В их числе заявления на пособия на 25 тыс. детей до 17 лет и для 906 беременных женщин.

Рассмотрение документов началось 3 января. Выплаты уже назначены на 7 тыс. 301 ребенка и для 183 беременных женщин Тюменской области. Первые пособия они получат в ближайшую неделю, сообщает информационный центр областного правительства.

Напомним, с 1 января 2023 года Социальный фонд объединил Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Также вступила в силу новая мера поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Пособие включает в себя выплаты: при постановке на учет в женской консультации на раннем сроке беременности, на первого, третьего и последующих детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно дистанционно на сайте госуслуг, а также лично в Социальном фонде или МФЦ.