Иностранные инвесторы могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 января 2023 года вступило в силу постановление об утверждении критериев, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в Российской федерации, для выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание.

Критерии, сообщается на сайте Минэкономразвития России, выработаны на основе лучших мировых практик и запросов бизнес-сообщества.

Согласно постановлению правительства, получить такие преференции иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн рублей в российскую компанию. Оговаривается, что компания должна работать не менее трех лет, и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатила налоги и взносы на сумму от 6 млн рублей.

"Другой вариант – регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн рублей налогов, – пояснил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Иностранные инвесторы также могут купить в России недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию – с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в Москве – от 50 млн рублей, на Дальнем Востоке – от 20 млн рублей). Недвижимость при этом должна быть свободна от обременений, а владеть ею иностранец должен непрерывно в течение года до подачи заявления".

Вместе с тем замглавы ведомства подчеркнул, что основанием для отказа в предоставлении ВНЖ может быть не только несоответствие утвержденным критериям, но и общие правила, закрепленные в законе о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

По словам Дмитрия Вольвача, интерес к упрощенному получению ВНЖ в России прежде всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. На данный момент получение в упрощенном порядке вида на жительство доступно, например, для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии. В 2023 году вероятные инвестиции в Россию оцениваются до 12 млрд рублей, в последующие годы – до 40 млрд рублей в год.

Напомним, требования к иностранным инвесторам, претендующим на получение вида на жительство в России, утверждены в рамках реализации норм федерального закона, принятого 14 июля 2022 года, который дает возможность свободного въезда в Россию и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание.